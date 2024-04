Caso Géssica: carro da enfermeira foi atingido por 13 tiros de fuzil, aponta laudo pericial criminal

A investigação do MPAC, conclui que houve indícios do crime de homicídio doloso, com intenção de matar, aliado ao crime de fraude processual, após os policiais inserirem uma pistola no local do ocorrido, dizendo pertencer à vítima. A possível fraude processual também ficou evidenciada pelo fato de os familiares da vítima terem demonstrado não haver qualquer indícios de que houve capotamento no veículo da enfermeira.