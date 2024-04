Cantor Belo se apresenta na próxima sexta-feira na arena do Parque de Exposições

O cantor de pagode Belo realiza show na próxima sexta-feira, 5 de abril, na arena de shows Amilton Brito, localizada no estacionamento da Arena do Parque de Exposições, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo a organização, os portões abrirão às 21:00, com o pré-show ficando a cargo dos Samba Brothers e DJs locais. Belo está programado para subir ao palco às 23h:30.

Conforme informações obtidas pelo ac24horas, a equipe técnica do artista chegará em Rio Branco na quinta-feira, 4, enquanto o próprio Belo só desembarcará no estado no dia do show.

Belo iniciou sua carreira musical em 1993 como vocalista do grupo Soweto, mas foi em 2000 que decidiu seguir carreira solo, alcançando grande sucesso. Entre seus hits mais conhecidos estão “Perfume”, “Desafio”, “Mel” e “Farol das Estrelas”.