Campeão! Flamengo vence Nova Iguaçu e conquista o título do Carioca de forma invicta

O Flamengo é campeão carioca de 2024! O Rubro-Negro venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0 neste domingo (7), pelo jogo de volta da final do Campeonato Carioca. No Maracanã, Bruno Henrique fez o gol do título.

Como o Flamengo venceu o jogo de ida por 3 a 0, poderia perder por até dois gols de diferença para levar a taça. Com o triunfo deste domingo, a equipe de Tite não só se sagrou campeã, como fez isso de forma invicta.

Mas o Flamengo quase não vai ter tempo para comemorar. Isso porque, na quarta-feira (10), já volta a campo pela Copa Libertadores. O Rubro-Negro enfrenta o Palestino, do Chile, pela segunda rodada da fase de grupos da competição.

O Nova Iguaçu agora se prepara para a Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe estreia no dia 28 de abril contra o Democrata.

Hegemonia no Rio de Janeiro

É o 38º título estadual do Flamengo, sendo o sétimo conquistado de forma invicta, com o clube deixando o Vasco, com seis, para trás nesse quesito. A defesa quebrou outra escrita centenária: desde 1913, com o Fluminense, uma equipe não era campeã sofrendo apenas um gol.

Nos últimos dois anos, o Rubro-Negro chegou na final, mas foi derrotado pelo Fluminense. Esta foi a sexta final consecutiva do Flamengo, hegemônico no Rio de Janeiro.

Campanha histórica

O título do Flamengo é incontestável: 11 vitórias e quatro empates, melhor ataque, melhor defesa e artilheiro do torneio. Sob comando de Tite, a equipe alcançou o tão falado “equilíbrio”, com os setores defensivo e ofensivo funcionando em sintonia.

Ao todo foram 29 gols marcados e apenas um sofrido, do próprio Nova Iguaçu, mas ainda com o time alternativo. Com 11 gols, Pedro foi o artilheiro do torneio.

Neste cenário, a campanha entrou para a história. Com 11 jogos consecutivos sem sofrer gols, o time de Tite teve a a maior série já vista e fazendo Agustín Rossi, com 1.134 minutos sem sofrer gols, bater o recorde de Cantarele.

Flamengo em marcha lenta

Com a taça na mão, o Flamengo jogou os primeiros 45 minutos em ritmo de jogo-treino. Pela frente, um rival muito bem treinado que chegou a levar mais perigo que a equipe rubro-negra na maior parte da primeira etapa.

No final, o Flamengo resolveu pressionar e por pouco não chegou ao primeiro gol. Cebolinha pegou sobra na entrada da área e carimbou a trave. No lance seguinte, o camisa 11 serviu Arrascaeta, que bateu no canto e viu Fabrício salvar.

Ao fim do primeiro tempo, o Nova Iguaçu mostrou porque não é finalista por acaso. Xandinho também teve boa chance. As equipes foram para o intervalo com sete finalizações do time da Baixada e cinco do Fla.

Pressão pela vitória

O segundo tempo foi diferente. Com a chance remota de sofrer uma goleada histórica e, consequentemente, perder o título, o Flamengo começou a pressionar em busca do primeiro gol.

Com 15 minutos, Cebolinha já tinha acertado a trave e Yan Silva salvou em cima da linha, o que seria o primeiro gol de De La Cruz pelo Fla. O Nova Iguaçu também assustou de fora da área.

A partida ficou mais aberta, a torcida rubro-negra se animou e, em coro, pediu a entrada de Bruno Henrique. Dez minutos depois, Tite atendeu e colocou o atacante, xodó da torcida.

Ele crava!

Que estrela! Em um dos primeiros toques na bola, Bruno Henrique recebeu de Ayrton Lucas e bateu no ângulo, de perna esquerda, sem chances para o goleiro Fabrício. A bola ainda tocou na trave antes de morrer no fundo do gol. Golaço: Flamengo 1 a 0.

O golaço do BH por um outro ângulo! ⚽️🔴⚫️

Sem chances pro goleirão! #FLAxNIG pic.twitter.com/HTp7NSDIV6

— Cariocão (@Cariocao) April 7, 2024



Flamengo 1 x 0 Nova Iguaçu

Flamengo

Agustín Rossi; Varela (Everton Araújo), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar (Igor Jesus), De La Cruz (Victor Hugo) e Arrascaeta (Allan); Luiz Araújo, Everton Cebolinha (Bruno Henrique) e Pedro. Técnico: Tite

Nova Iguaçu

Fabrício; Yan (Fernandinho), Gabriel Pinheiro, Sérgio Raphael e Maicon; Igor Guilherme (Ronald), Albert, Yago (Lucas Cruz) e Bill (Lucas Campos); Xandinho e Marllon (João Victor). Técnico: Carlos Vitor

Gols: Bruno Henrique (aos 29min do 2ºT) para o Flamengo

Cartão amarelo: Léo Pereira, Luiz Araújo (FLA); Lucas Campos, Sérgio Raphael, Lucas Cruz (NIG)

Motivo: Final da Campeonato Carioca

Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Renda e Público: R$ 3.723.555,00 / 65.757 presentes

Data e hora: 7 de abril de 2024, às 17h

Árbitro: Bruno Mota Correia

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Luiz Claudio Regazone

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda