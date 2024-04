Cachorro morre após companhia aérea enviar animal para o Ceará em vez de Mato Grosso

O cão Joca, um golden retriever de 4 anos de idade, foi devolvido morto a seu tutor, nesta segunda-feira (22), por funcionários da companhia aérea que realizava o transporte do animal.

Segundo informações da GOL Linhas Aéreas, o cachorro deveria ter seguido ontem de Guarulhos para o aeroporto de Sinop, no Mato Grosso, onde encontraria seu tutor, mas acabou sendo transportado para Fortaleza, no Ceará, devido ao que a empresa definiu como uma falha operacional. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo.

Após ser informado do erro, quando desembarcou em Sinop, o tutor de Joca, o engenheiro João Fantazzini, optou pro regressar ao Aeroporto de Guarulhos para se encontrar com o bichinho, que foi posteriormente aloccado em uma aeronave na capital cearense com destino a São Paulo.

Os funcionários da companhia aérea gravaram imagens do animal no momento do embarque, que teriam sido enviadas ao passageiro.

Ainda segundo a GOL, após o pouso no Aeroporto de Guarulhos, os colaboradores da companhia foram “surpreendidos pelo falecimento do animal”.

Nas redes sociais, João Fantazzini responsabilizou a empresa aérea pelo ocorrido. “Você é o amor da minha vida, minha melhor escolha”, escreveu o tutor em uma publicação em homenagem ao cão.

Em nota, a GOL informou que lamenta profundamente o ocorrido e que está oferecendo todo o suporte necessário ao tutor do animal. “A apuração dos detalhes do ocorrido está sendo conduzida com prioridade total pelo nosso time”, completou a companhia.