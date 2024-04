Belfort xinga Popó e nega luta: “Fake news do Pipoqueiro”

O clima entre Acelino Popó Freitas e Vitor Belfort não anda nada bem nas redes sociais. Depois do anúncio feito pelo campeão mundial de boxe de que enfrentaria o tricampeão do UFC na 5ª edição do Fight Music Show, Belfort usou sua conta no Instagram para desmentir e provocar Popó.

“Mais um capítulo da novela ‘Pipopocando’. Para de fazer fake news, de que a luta está fechada. O que o Popó postou é fake news. O seu empresário não entrou em contato com o meu para tratar dos negócios. A luta não foi assinada. Ele continua ‘pipopocando’ com esse negócio de peso”, disse o lutador em vídeo postado diretamente dos Estados Unidos.

Popó, por sua vez, respondeu à altura logo após o vídeo de Belfort viralizar nas redes sociais.

“Fui dar ousadia para Vitor Belfort… Independente de qualquer contrato, foi ele que me desafiou. Agora tá querendo lutar por dinheiro. Deve estar quebrado. Vitor, você tá quebrado! e agora vem com essa conversa que meu empresário não ligou pro dele. Não fui eu que te procurei, foi você que me desafiou”, publicou Popó.

Entenda a polêmica sobre a luta

Depois do sucesso do Fight Music Show 4, onde Acelino Popó Freitas venceu Kléber Bam Bam em 36 segundos de luta, o campeão mundial de boxe confirmou a realização do Fight Music Show 5, com direito a uma luta dele diante de tricampeão do UFC, Vitor Belfort.

“Eu aceitei seu desafio, ‘Belfraco’. Em setembro, irei calar sua boca e mostrar o que é boxe”, disse Popó, em seu perfil no Instagram.

O Fight Music Show ainda não divulgou as regras para o combate. Popó já venceu quatro lutas do evento: Whinderson Nunes, José Pelé Landi, Junior Dublê e Kléber Bam Bam. Esta será a primeira participação de Vitor Belfort no FMS.

A luta, confirmada por Popó para o mês de setembro (ainda sem data definida), foi desmentida por Belfort, que alega não ter assinado nenhum documento sobre a realização do evento.