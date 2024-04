Azul volta a operar no Acre nesta quarta-feira, garante ministra interina do Turismo

A partir desta quarta-feira, 10, a empresa aérea Azul voltará a operar no Acre. A afirmação foi feita ministra do Turismo em exercício, Ana Carla Lopes, na noite desta segunda, 8, em Brasília. A gestora disse que o lançamento dos voos e os trechos serão anunciados na terça, 9, e adiantou que já na quarta a empresa começará a vender passagens para rotas no estado.

“É com muita felicidade que a gente faz mais esse anúncio”, disse Ana Carla, que deu a informação ao participar da solenidade de posse da diretoria eleita da Federação Nacional das Juntas Comerciais (Fenaju) que tem, entre os integrantes, a presidente da Junta Comercial do Acre, Nayara Honorato.

Conforme a ministra interina, o retorno da Azul ao Acre integra estratégia daquele ministério, por meio do programa Conheça o Brasil Voando, que visa promover destinos pelo país. “Para promover destinos, a gente precisa de conectividade”, disse.

“Está mais do que garantido, é um compromisso do governo federal”, frisou Ana Carla, fazendo um paralelo entre a defesa da união e reconstrução, pelo governo central, com a interligação aérea do país. “Para ter união a gente precisa ligar o Acre ao Rio Grande do Sul, a gente precisa de mais trechos, mais frequência aérea e estamos atuando em prol disso”, reforçou.

Governador

O retorno das operações da Azul ao Acre vinha sendo reivindicado há tempos pelo governador Gladson Cameli, com a bancada federal do Estado, tanto para a direção da empresa quanto por meio de gestões com o governo federal. Conforme o chefe do Executivo estadual, trata-se de “garantir o direito de ir e vir da população do estado”. A expectativa é de que a ampliação da oferta de voos em território acreano também tenha impacto na redução do preço das passagens.