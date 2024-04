Atlético-AC perde na estreia do Campeonato Brasileiro Feminino A3

O Atlético-AC estreou com derrota na disputa do Campeonato Brasileiro Feminino A3. Na tarde desta segunda-feira (15), no estádio Aluízio Ferreira, na cidade de Porto Velho (RO), o campeão acreano caiu para o Porto Velho (RO) por 5 a 0. Os destaques do time rondoniense para Flavinha que fez dois gols e Monique que fez um hat-trick.

Jogo da volta dia 29/4

Conforme a tabela, o jogo de volta ocorrer no próximo dia 29, em Rio Branco. A partida deve ser disputada no estádio Florestão, mas o horário do confronto ainda não foi divulgado pelo Departamento de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Regulamento

Conforme o regulamento, com o revés no jogo da ida pelo placar dois gols de diferença, o Galo Carijó vai precisar, pelo menos, vencer o time rondoniense por dois gols de diferença no placar para leva a decisão da vaga às cobranças de penalidades. O classificado do duelo pega na segunda fase do torneio o vencedor do confronto entre Tarumã-AM ou Atlético Rio Negro-RR.

Os gols

Na primeira etapa apesar de ter sido um jogo disputado a rede não balançou, mas na segunda etapa logo no primeiro minuto Flavinha abriu o placar para o Porto Velho.

Aos 4 minutos a tarde abençoada de Monique começou. Depois aos 14 minutos, Flavinha marcou o segundo dela e o terceiro do time da casa.

Os três gols em 14 minutos deixou as meninas do Atlético Acreano desorientadas e com receio de atacar e tentaram se defender, entretanto, não deu muito certo, aos 39 e aos 45 Monique fez mais dois e fechou o caixão e a goleada foi instalada já no primeiro jogo e complicou muito para o time acreano para o jogo da volta dia 29/03.