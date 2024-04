Asssinada ordem de serviço e Asfalta Rio Branco começa na Estação Experimental

A Prefeitura de Rio Branco assinou nesta quinta-feira, 4, a ordem de serviço do programa Asfalta Rio Branco para a regional da Estação Experimental ao custo estimado de R$ 25,4 milhões. Além de pavimentação, estão previstos os serviços de reparo nas redes de drenagem de água e esgoto, e reparo em calçadas.

“Quando terminarmos esse trabalho, a regional vai ter levado um banho de loja e tenho certeza que a população vai ficar muito satisfeita”, prometeu Bocalom.

Na regional da Estação Experimental, que compreende 22 bairros, o engenheiro Romeu Paiva, proprietário da empresa Oliveira Engenharia, comemorou o reaquecimento do setor da construção civil com o programa e disse que espera mais que dobrar o número de funcionários para a execução dos serviços. “Nós estávamos sem grandes obras públicas no estado há 4 ou 5 anos, mas no ano passado a Prefeitura de Rio Branco nos sinalizou esse projeto e veio em muito boa hora para o setor, que está aquecido com esse investimento de quase R$ 200 milhões. Hoje estamos com 70 funcionários e devemos ultrapassar os 200 no pico do trabalho”, disse.

Segundo Romeu Paiva, os trabalhos de sua empresa começam efetivamente na próxima segunda-feira, 8.

Júnior Evangelista, presidente da associação do bairro Nova Estação, disse que espera ansioso pelas melhorias do programa Asfalta Rio Branco. “Temos 11 ruas quase intrafegáveis, como rua Belém, América, Londrina, Nossa Senhora de Fátima e outras, incluindo os corredores de ônibus. A gente espera que a partir de agora tenhamos essa melhoria, já que estamos tão necessitados”, afirmou.