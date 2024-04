Advogado alega que Policial Penal agiu em legítima defesa e quer absolvição

Wellington Silva, advogado do policial penal Raimundo Nonato Veloso da Silva Neto, acusado de matar Wesley Santos durante a última noite da Expoacre em 2023, revelou à reportagem do ac24horas nesta quarta-feira, 4, que seu cliente agiu em legítima defesa no dia do crime.

De acordo com o defensor, o policial sacou a arma para proteger sua própria vida. “Tanto ele quanto um tio já haviam sido agredidos em três ocasiões, não apenas pelas duas vítimas, mas também por um grupo presente no local. Diante da situação de agressão contra si e seu tio, o policial não teve outra opção viável, considerando o número desfavorável de agressores. Portanto, ele utilizou a arma como meio de defesa”, alegou.

Silva ressaltou que, durante essa audiência de instrução, não haverá punição imediata. No entanto, também mencionou que o policial penal poderá ser absolvido. “Hoje não é o dia da punição. Estamos concluindo uma das fases cruciais do processo, que determinará se Raimundo Nonato Veloso será julgado pelo Tribunal do Júri. O juiz, considerando indício e autoria, pode optar pelo arquivamento do processo, pela desclassificação ou até mesmo pela absorção sumária”, comentou.

O julgamento de instrução do policial penal Raimundo Nonato Veloso da Silva Neto ocorre nesta quarta-feira, 3, na 1ª Vara do Tribunal do Júri, no Fórum Criminal da Cidade da Justiça, em Rio Branco.