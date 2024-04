Adesg vence Atlético e evita rebaixamento; São Francisco e Plácido jogam neste sábado

Nesta sexta-feira, 5, sem chances de classificação ao segundo turno, Adesg e Atlético entraram em campo no Florestão para “brigar” para fugir do rebaixamento. Melhor para o representante de Senador Guiomard que venceu o Galo Carijó por 2 a 0 e segue na elite do futebol acreano. Os gols foram marcados por Índio e Vinícius.

Com a derrota, o Atlético vai disputar uma partida extra para tentar permanecer na primeira divisão.

São Francisco e Plácido decidem vaga no segundo turno e na briga pelo rebaixamento

Neste ´sábado, 6, mais dois jogos serão realizados no encerramento do primeiro turno. Às 15 horas, o jogo que pode ser chamado do “céu ao inferno”. São Francisco e Plácido de Castro se enfrentam. Quem vencer, garante a última vaga do Grupo B no segundo turno e quem perder vai disputar contra o Atlético o jogo que decide quem vai para a segunda divisão do futebol acreano.

Com quatro pontos, um a mais que o time do interior, o São Francisco joga pelo empate para se classificar.

Na segunda partida, às 17 horas, Rio Branco e Independência, já classificados, se enfrentam em um jogo que serve apenas como preparação para a próxima fase.

Fotos: Jhonn Lennon