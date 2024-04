Humaitá abre o returno do Campeonato Acreano e adversário será conhecido hoje

Martelo batido e prego virado: o returno do Campeonato Acreano 2024 começa na próxima quarta-feira (10), com um jogo isolado, às 17h30, envolvendo as equipes do Humaitá x São Francisco ou Plácido de Castro. Um dia depois, o torneio prossegue com outro dois jogos fechando a primeira rodada: Rio Branco e Galvez(15h30) e Vasco x Independência (17h30).

No mesmo dia, mas na preliminar, as equipes do Atlético Acreano e Plácido de Castrou ou ainda São Francisco fazem um jogo extra pela permanência na elite do futebol local.

O returno do Campeonato Acreano será disputado por seis equipes jogado entre si (hexagonal). A equipe que somar o maior número de pontos será considerada campeã. Conforme a tabela de jogos divulgada pela FFAC, a rodada final será disputada dias 25 e 26 de abril. Os jogos a partir da segunda rodada ainda não foram divulgados, mas a expectativa que a tabela completa seja divulgada durante a próxima semana.