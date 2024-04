Acre terá sábado de céu nublado com pancadas de chuva

O Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam) divulgou hoje, sábado, 6, que o tempo no Acre será caracterizado por céu nublado, pancadas de chuva e trovoadas. Essas condições estão previstas para o início da manhã e o fim da tarde na região Oeste do Acre.

De acordo com o instituto, na capital e nas demais regiões, a previsão é de céu nublado a encoberto, com chuvas volumosas persistindo ao longo do dia.

Aqui estão as temperaturas previstas para todas as regiões acreanas:

Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri: As temperaturas oscilarão entre a mínima de 22°C e a máxima de 30°C.

Acrelândia, Bujari, Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomard e Rio Branco: As temperaturas variarão entre 23°C e 29°C.

Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves: Os termômetros indicarão valores entre 24°C e 33°C.

Manoel Urbano, Santa Rosa do Purus e Sena Madureira: A faixa de temperatura estará entre 23°C e 28°C.

Feijó, Jordão e Tarauacá: A variação de temperatura abrangerá a mínima de 24°C e a máxima de 33°C.