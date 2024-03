Vídeo: “Morto” acorda na hora em que bombeiros o resgatavam em rio

Um fato neste final de semana chamou a atenção de moradores de Itabuna, no Sul baiano. Um homem que aparentava estar desfalecido em um trecho do Rio Cachoeira despertou quando era resgatado por bombeiros.

Um vídeo enviado ao Bahia Notícias mostra o morador sem camisa boiando no curso d’água, o que se especulava ser um caso de afogamento seguido de óbito. No entanto, logo após ser retirado pelos bombeiros, o homem se mexe, recobrando os sentidos.

Segundo a assessoria do Corpo de Bombeiros da Bahia, o caso ocorreu no último sábado (2). Equipes do 4º BBM foram acionadas com a informação de que havia um corpo no rio Cachoeira, mas ao chegar no local foi constatado que o homem estava dormindo.

Após o resgate, o morador foi levado para uma unidade de saúde para atendimento especializado.

Por Bahia Notícias