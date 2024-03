Comboio ministerial percorre por ruas destruídas em Brasiléia

FOTO: SÉRGIO VALE

O comboio liderado pelos ministros da Integração, Waldez Góes, e Meio Ambiente, Marina Silva, chegou na Cidade de Brasiléia na manhã desta segunda-feira, 4, e percorreu as duas dos 12 bairros que foram praticamente destruídos pela cheia histórica do Rio Acre na região.

A comitiva ministerial conta com a presença do governador Gladson Cameli, dos senadores Alan Rick e Sérgio Petecão, e também do presidente da Assembleia Legislativa, Luiz Gonzaga, é a deputada federal Antônia Lúcia.

As autoridades devem se encontrar na Sede do Senac para uma reunião aberta onde deverá ocorrer uma entrevista coletiva. A prefeita Fernanda Hassem deverá ser anfitriã do encontro para informar as reais condições da cidade, onde mais de 15 mil pessoas foram atingidas pela cheia.