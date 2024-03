Vídeo: Marido usa pedaço de pau para espancar esposa na frente das crianças

Mais um caso de violência doméstica foi registrado em Campo Grande. Dessa vez, o episódio aconteceu no bairro Universitário, na noite desta quarta-feira (27), quando o marido acabou espancando sua própria companheira, de 31 anos, com pedaços de pau no meio da rua e na frente dos filhos dela – ressalta-se que eles não possuem filhos em comum.

Informações apuradas pelo TopMídiaNews apontam que a briga entre o casal aconteceu devido a ciúmes.

Num primeiro momento, também houve a tentativa do suspeito entrar na casa para retirar seus pertences para ir embora, mas a mulher não quis deixar.

Foi nesse momento que a situação evoluiu ainda mais, quando ele chutou o portão e entrou no imóvel, quando houve as primeiras agressões. Contudo, eles saíram para o meio da rua e a vítima acabou se armando com uma faca, no qual desferiu um golpe contra o rosto do companheiro. Ele, por sua vez, pegou um pedaço de pau e passou a espanca-lá.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado para atender as vítimas e encaminhou a mulher para a Santa Casa. A reportagem também soube que ele foi levado para a unidade hospitalar para atendimento em virtude da facada.

A reportagem do TopMídiaNews busca informações a respeito de uma possível prisão e aguarda o retorno da Polícia Militar.

