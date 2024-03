Tiroteio entre as facções CV e Bonde dos 13 termina com um ferido no 2° Distrito de Rio Branco

Por Davi Sahid

Um conforto entre as organizações criminosas Comando Vermelho (CV) e Bonde dos 13 (B13) resultou em Cleverson Oliveira Portela, de 34 anos, ferido na madrugada desta terça-feira, 5, no bairro Belo Jardim no Segundo Distrito de Rio Branco. Após ser ferido Cleverson só veio pedir socorro pela manhã, no Beco Vasco da Gama, no bairro Belo Jardim II.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos a Cleverson que foi atingido com um projétil na clavícula e o encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

De acordo com informações da Polícia, a madrugada desta terça-feira na região foi marcada com troca tiros entre as facções, por briga de território, a facção Comando Vermelho invadiu a area denominada da facção Bonde dos 13 e iniciou-se um intensa troca de tiros no bairro Belo Jardim, resultando em Cleverson atingido com um tiro.

Moradores chegaram a relatar a reportagem que a troca de tiro durou em média 40 minutos, até a chegada da Polícia Militar para intervir. Durante a ação da Polícia nenhum faccionado foi preso.

O caso será inicialmente investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará a disposição da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).