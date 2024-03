Com 16 planos de trabalho aprovados, Acre deve receber mais R$ 24 mi em ajuda humanitária

Ainda como resultado da visita da comitiva de ministros ao Acre, o Governo Federal anunciou que disponibiliza R$ 24 milhões em ajuda humanitária ao estado.

Segundo Waldez Góes, os 16 planos de ajuda humanitária produzidos pelos municípios em parceria com integrantes da Defesa Civil Nacional foram aprovados. Essa medida é essencial porque é a exigência legal para a liberação de recursos federais. “Com isso, cerca de R$ 24 milhões serão liberados para compra de água, comida, combustível, entre outros itens de primeira necessidade”, afirmou Waldez Góes.

O próximo passo, segundo o ministro, é a limpeza e desobstrução das áreas atingidas pelas cheias. “Para tanto, vamos disponibilizar nossas equipes técnicas para ajudar as prefeituras na elaboração dos planos de reconstrução. Continuaremos trabalhando com toda firmeza para honrar o compromisso do Governo Federal com o povo acriano”, completou o ministro.

Além dos ministros, estiveram no Acre o diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), Armin Braun, a deputada federal Antônia Lúcia e equipes do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, do Desenvolvimento Agrário, da Saúde e da Caixa Econômica Federal.

HISTÓRICO – Desde o início da crise, o Governo Federal vem atuando de forma articulada e próxima ao governo do estado, às prefeituras, à sociedade civil e a parlamentares do estado. Um exemplo dos desdobramentos ocorreu nesta segunda-feira, com a publicação da Portaria nº 728/2024 no Diário Oficial da União. O documento autoriza o repasse de R$ 4 milhões à capital do Acre, Rio Branco, em função das enchentes.

MILITARES – O Ministério da Defesa também está diretamente envolvido com a Operação Acre. As Forças Armadas auxiliam a Defesa Civil no apoio à população. Até o último fim de semana foram 2.123 pessoas assistidas, dentre elas 1.041 indígenas. Foram entregues 1.455 cestas básicas e distribuídos 57.700 litros de água potável. Diariamente, cerca de 150 militares do Exército, além de máquinas e equipamentos de engenharia, são empregados na ação que ocorre nos municípios de Epitaciolândia, Brasileia, Assis Brasil, Plácido de Castro, Santa Rosa dos Purus, Rio Branco e Marechal Thaumaturgo.