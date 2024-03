Shopee aposta em expansão logística e inaugura 11º centro de distribuição no Brasil

A Shopee inaugurou seu 11º centro de distribuição no Brasil. O galpão está localizado na região metropolitana de Porto Alegre (RS) e a expectativa é ampliar em 60% a capacidade de entrega dos produtos de vendedores brasileiros na região do sul do país. De acordo com nota da empresa, mais de 600 cidades no Rio Grande e de Santa Catarina vão ser atendidas pela nova estrutura.

A unidade opera no modelo cross-docking: parceiros logísticos fazem a coleta das mercadorias que são reorganizadas e encaminhadas a um hub de última milha, de onde o produto sai para ser entregue ao consumidor.

O valor investido no novo centro de distribuição não foi revelado.

“Assim como os outros centros logísticos da empresa, o novo galpão é dedicado aos produtos vendidos dos nossos mais de 3 milhões de vendedores brasileiros, que representam 90% das vendas da Shopee”, diz Rafael Flores, head de expansão e malha logística na Shopee, no comunicado da empresa.

“Vamos conseguir conectar melhor os estados da região, reduzindo a distância percorrida por pedidos e melhorando os tempos de entrega para os consumidores”, complementa.

Por InfoMoney