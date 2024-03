Segurança é reforçada na entrada de evento com Bolsonaro; objetos perfurantes são retidos

A equipe de segurança presente na Maison Borges realiza uma revista completa como protocolo da agenda do ex-presidente Jair Bolsonaro, no Maison Borges, onde acontece a filiação do prefeito Tiao Bocalom ao PL nesta manhã.

Um membro da equipe de segurança do PL conversou com a reportagem do ac24horas e revelou que foram encontrados objetos perfurantes nos pertences de algumas pessoas, como canetas pontiagudas e tesouras. “Segurança em primeiro lugar; encontramos alguns objetos, como tesouras e canetas perfurantes, mas já recolhemos todos eles das pessoas”, explicou.

Um agente do GSI, que acompanha também ex-presidente Jair Bolsonaro informou à reportagem que não houve comunicação sobre nenhuma ocorrência com facas, mas é comum encontrar canivetes e outros objetos perfurantes. “As pessoas às vezes esquecem canivetes, alicates, tesouras nas bolsas, mas isso não indica necessariamente a intenção de um atentado”, disse.