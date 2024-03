Bolsonaro vai ao Mercado do Bosque e pede Coca-Cola e pastel para o café da manhã

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro tomou café da manhã neste sábado (23) no Mercado do Bosque, em Rio Branco, onde fez fotos com apoiadores ao lado do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, do senador Marcio Bittar, e do deputado federal Coronel Ulysses Araújo. Rodeado por dezenas de apoiadores, comeu um pastel e tomou Coca-Cola.

Jair Bolsonaro deve sair do Mercado do Bosque direto para o buffet Maison Borges, no Distrito Industrial, onde acontece o evento do PL Mulher, com a presença da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro. Lá, o prefeito Tião Bocalom assina filiação no Partido Liberal, para concorrer à reeleição em outubro.

Jair Bolsonaro deve visitar, na tarde de hoje, o município de Senador Guiomard, vistoriando obras custeadas com emendas do senador Marcio Bittar (UB/AC).