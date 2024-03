Segurança do Estado orienta atingidos pela enchente sobre uso do 190 e 193

Em todo o Acre, dois números telefônicos garantem contato direto dos atingidos pela enchente com as autoridades estaduais. São o 190, da Polícia Militar, e o 193, do Corpo de Bombeiros. Em atendimentos oferecidos pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), por meio desses canais a população pode fazer registros de ocorrência e solicitar atendimentos de urgência e emergência.

As chamadas são controladas pelo Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (Cicce) e direcionadas às instituições responsáveis pelo atendimento à população em todo o estado. O secretário de Segurança Pública do Acre, coronel José Américo Gaia, destaca que os números de telefones funcionam gratuitamente, de forma ininterrupta, e as ligações podem ser feitas por telefones fixos e celulares.

“Neste momento crítico que estamos vivendo, com milhares de pessoas atingidas pela enchente, esses canais de comunicação com as forças de segurança são essenciais, principalmente no que se refere ao período de resgate das famílias, pois os serviços dão mais agilidade na resposta dos órgãos de segurança pública à população”, diz o gestor.

Em todos os municípios atingidos, o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Militar estão trabalhando incansavelmente para socorrer e prestar assistência às famílias que foram impactadas pelas inundações. Equipes de resgate estão mobilizadas para garantir a segurança e o bem-estar dos cidadãos, realizando operações de salvamento e distribuição de suprimentos essenciais, por via terrestre, aquática e aérea. Diante do cenário desafiador, o secretário enfatiza a importância de permanecer vigilante e seguir as orientações de segurança fornecidas pelas equipes de resgate.

“Nossas equipes estão a postos para garantir uma resposta rápida e eficaz diante de qualquer situação de emergência”, afirma.