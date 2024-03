Dependente químico natural de SP é encontrado morto de joelho em beco no Centro de Rio Branco

Por Davi Sahid

O dependente químico Reginaldo Aparecido dos Santos, de 49 anos, natural do Estado de São Paulo, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira, 1°, em um beco situado na rua Benjamin Constant, nas proximidades do Hotel Barbosa no Centro de Rio Branco.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Assistência e Direitos Humanos (SASDH) Reginaldo era dependente químico e vivia perambulando pelo centro de Rio Branco, estava debilitado com algumas doenças e foi internado na última quinta-feira, 29, no Pronto-Socorro para se tratar, mas fugiu do hospital e voltou pra rua, como era de costume fazer.

Pela manhã desta sexta-feira, populares ainda encontraram Reginaldo muito debilitado e tremendo, mas ele não quis ajuda e seguiu com destino a sua casa.

No trajeto na entrada do beco que dar acesso a sua residência, Reginaldo sofreu um mal súbito, caiu de joelho, não resistiu e morreu.

A ambulância de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os Paramédicos chegaram ao local, nada puderam fazer por Reginaldo que já se encontrava morto.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para os trabalhos do Perito em criminalística, após o término o corpo de Reginaldo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

A causa da morte só será confirmada após 30 dias, no laudo cadavérico.

O caso será investigado pela Polícia Civil.