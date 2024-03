Rio Juruá segue em vazante, mas bairros alagados seguem sem energia elétrica

Em Cruzeiro do Sul há 842 imóveis sem energia elétrica devido à cheia do Rio Juruá. O manancial que alcançou 14,04 está com 13,63 metros e em vazante mas por enquanto a Energisa não religou a energia em nenhum imóvel do município.

“Os religamentos ocorrem após inspeção da Energisa, Corpo de Bombeiro e Defesa Civil”, citou assessoria de Comunicação da empresa.

A energia foi cortada quando o Juruá chegou aos 13,50. Por enquanto não há dia marcado para as inspeções da empresa, bombeiros e Defesa Civil.

122 famílias seguem nos 12 abrigos públicos e a Defesa Civil Municipal diz que a operação de retorno das pessoas para seus imóveis, terá início após o Rio Juruá chegar aos 12 metros. A cota de alerta no município é de 11,80 metros e a de transbordamento é de 13 metros.

Além de Cruzeiro do Sul, outras cidades do Vale do Juruá, que sofreram alagação, também tiveram o fornecimento de energia elétrica interrompido e seguem dessa forma. Em Marechal Thaumaturgo, há 72 casas sem energia. Em Porto Walter, são 82, e 22 em Rodrigues Alves.