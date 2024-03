Detento é encontrado morto em cela de presídio no município de Sena Madureira

Na tarde desta segunda-feira, 11, policiais penais encontraram o corpo do detento Ian Félix, de 23 anos, em uma das celas do presídio Evaristo de Moraes, no município de Sena Madureira.

Conforme informações do próprio Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN), como Ian estava só uma cela, todos os indícios levam a crer que o detento tenha tirado a própria vida.

No entanto, não há explicações sobre como o fato ocorreu.

O governo do estado emitiu uma nota pública sobre a morte do detento.

Leia abaixo.

Nota pública

O governo do Estado, por meio do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), informa que, na tarde desta segunda-feira, 11, o detento Ian Félix, de 23 anos, foi encontrado morto na cela em que estava, na Unidade Penitenciária Evaristo de Moraes, em Sena Madureira.

Ian Félix cumpria pena em cela individual. O Serviço Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e atestou a morte do detento.

No momento, o Iapen cuida de todos os trâmites para o velório e sepultamento.

O Iapen aguarda o resultado da perícia técnica da Polícia Civil que indicará a causa da morte do detento.

Diante do momento de dor, o Iapen manifesta votos de pesar, pedindo a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos.

Alexandre Nascimento

Presidente do Iapen/AC