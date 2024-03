Rio Branco tem a terceira melhor gestão pública do Norte, mostra ranking

Foto: Whidy Melo/ac24horas

Rio Branco tem a terceira melhor gestão da máquina pública, em comparação com outras capitais do Norte do Brasil. É o que assegura o Ranking de Competitividade dos Municípios de 2023.

No quadro geral, em relação a todos os municípios do país, Rio Branco subiu duas posições, em comparação ao desempenho do ano de 2022, ficando na 213° colocação.

O Ranking de Competitividade dos Municípios é elaborado pelo Centro de Liderança Pública.

A quarta edição do ranking avaliou 65 indicadores, organizados em 13 pilares temáticos e 3 dimensões. A avaliação é feita somente entre as 410 cidades brasileiras com população acima de 80 mil habitantes.

Pontos positivos e em potencial de Rio Branco

54° lugar em capital humano, subindo 9 posições;

112° lugar em inovação e dinamismo econômico, subindo 5 posições;

169° lugar em sustentabilidade fiscal, subindo 113 posições;

19° lugar em funcionamento da máquina pública entre as 26 capitais, subindo 5 posições;

324° lugar em saneamento, subindo 28 posições;

269° lugar em segurança, subindo 28 posições;

250° lugar em acesso à educação, subindo 28 posições

Pontos de alerta para Rio Branco, apontados pelo Ranking

227° lugar em telecomunicações, descendo 21 posições;

206° lugar em meio ambiente, Rio Branco está em 206°, descendo 111 posições;

236° lugar em qualidade da educação, descendo 28 posições;

265° lugar em inserção econômica, descendo 28 posições;

360° lugar em acesso à saúde, descendo 28 posições;

330° lugar em qualidade da saúde, descendo 28 posições.