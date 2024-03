Com ciúmes do marido, mulher se enfurece e picha carro de influencer

Mas nem tudo são flores. Segundo a influencer, algumas esposas pegam os celulares dos maridos e, quando descobrem que os parceiros assinam o conteúdo de Mari, tentam atacá-la de toda forma. “Não é minha culpa, vocês estão culpando a pessoa errada, seu marido é que gasta dinheiro comigo. Vai pichar o carro dele, não o meu”, desabafou.

Mari explicou que foi à academia e deixou o carro estacionado nas proximidades. Ao voltar, encontrou o veículo pichado com a palavra “pu%$” no capô.

“Ontem eu recebi a mensagem de uma mulher casada reclamando que o marido tinha assinado meu OnlyFans e hoje encontro meu carro desse jeito. Não é a primeira vez. Já disse que não é minha culpa, mas o pior não é isso. Como ela sabia qual era o meu carro? Não sei se ela me viu, como ela soube? Com certeza estava me perseguindo”, lamenta.

Mari chegou a revelar o conteúdo da mensagem anônima que recebeu com xingamentos e ameaças. “Você é ‘pu%@’, pode ir bloqueando meu marido agora. Uma vagabunda não vai destruir o meu casamento. Meu marido foi seduzido porque você é uma oferecida e ele fica vendo seu vídeo de biquíni. Ele caiu em pecado porque a carne do homem é fraca, mas minha família não vai acabar por causa de uma vagabunda”, diz o bilhete.