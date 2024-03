Rio Acre já invade rua da Gameleira e Defesa Civil pede que populares evitem margem do rio

A rua Eduardo Asmar, conhecida popularmente como a rua da Gameleira, começou a ser atingida pela cheia do rio Acre, na manhã desta sexta-feira, 1. A rua Vinte e Quatro de Janeiro, em frente a escola Maria Angélica, já tem água empoçada.

No Instagram, a Defesa Civil de Rio Branco pediu que a população mantenha distância da margem do rio, devido ao risco de afogamento. Na região mais próxima do mastro da bandeira, na Gameleira, já não é mais possível ver onde termina o piso, em relação ao começo do leito do rio, o que pode ocasionar acidentes.

Na medição das 9h, segundo a Defesa Civil, o rio Acre mediu 17,28m.