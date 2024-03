Rio Acre baixa mais 32cm durante a noite e começa a sexta-feira com 17,18 metros

FOTO: JARDY LOPES

O Rio Acre continua baixando de forma considerável na capital acreana. Nesta última noite, o ritmo de retração foi forte e na manhã desta sexta-feira, 8, o nível era de 17,18m.

A medição representa 32 centímetros a menos do que o registrado às 18 horas da quinta. Já em comparação às últimas 24 horas, a retração foi de mais de meio metro.

A velocidade de retração do Rio vai depender do registro de chuvas nas próximas horas, mas a expectativa é que o nível baixe cerca de 80 centímetros até às 6 horas de amanhã.

Com a baixa do rio, as pontes Juscelino Kubitschek e Coronel Sebastião Dantas, no centro da cidade, foram liberadas para o tráfego de veículos, o que ajuda a melhorar o trânsito na capital acreana.

A volta para casa dos desabrigados só será autorizada quando o Rio Acre chegar a cota de 11 metros, que é a margem de segurança adotada pela Defesa Civil. Uma outra preocupação com a baixa das águas é o levantamento que precisa ser feito para identificas as residências que tiveram sua estrutura comprometida pela enchente e que por representar riscos, as famílias não irão poder retornar para onde moravam.