Casal é alvo de ataque armado no 2° Distrito de Rio Branco, jovem recebe um tiro e foi parar no PS

Por Davi Sahid

Jonatan da Costa Moura, 25 anos, foi atingido por um tiro no braço esquerdo na noite desta quinta-feira, 7, enquanto transitava de bicicleta com sua esposa no Ramal do Bom Jesus, na região da Vila Acre, no Segundo Distrito de Rio Branco.

O casal foi surpreendido por uma dupla em uma motocicleta, sendo abordado pelo passageiro armado, que disparou cinco vezes contra Jonatan. Mesmo ferido, ele conseguiu correr até a residência de sua mãe, na rua José Ferraz, onde se escondeu. A esposa não foi ferida, mas gritava alertando Jonatan sobre o perigo iminente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros, encaminhando a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local, coletou informações, mas a nenhum criminoso foi localizado.

Há suspeitas de que o crime estar relacionado a ameaças que Jonatan havia recebido. A Polícia Civil, por meio da Equipe de Pronto Emprego (EPE), está conduzindo as investigações, e o caso será apurado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).