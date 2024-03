RBTrans interdita Avenida Ceará para evento com Bolsonaro na FIEAC nesta sexta-feira

O trânsito em Rio Branco está ainda mais complicado no início desta sexta-feira, 22, devido à agenda do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), que será homenageado com o título de cidadão rio-branquense em sessão solene no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC).

Por conta do evento, a Superintendência de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTrans) decidiu interditar a Avenida Ceará, conforme solicitação da organização do evento.

Clendes Vilas Boas, superintendente da RBTrans, informou que a medida visa prevenir a aglomeração de veículos nas proximidades da FIEAC. A interdição está prevista para durar até o término da solenidade, “provavelmente até às 12 horas”, ele acrescentou.

Durante o período de interdição, recomenda-se que os motoristas utilizem a Rua Omar Sabino, seguindo em direção à Avenida Nações Unidas, para acessar o centro da cidade e outros bairros da região.

Por conta da interdição, o trânsito está congestionado nesta região da capital acreana.