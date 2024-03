Famílias que abandonarem animais de estimação podem ser responsabilizadas; 45 cães e gatos estão no Parque de Exposições

Cerca de 45 animais, entre cães e gatos, seguem abrigados no Parque de Exposições e aguardam o retorno para suas casas em Rio Branco, conforme o Centro de Zoonoses da prefeitura da capital acreana.

Com o retorno das famílias aos seus lares após a segunda maior enchente da história da capital acreana, cães e gatos, permanecem abrigados em um espaço montado pela prefeitura de Rio Branco no Parque de Exposições Wildy Viana, no Segundo Distrito da capital. A informação foi divulgada por Hebert Teixeira, gerente do departamento do Centro de Zoonoses do município, ao ac24horas.

Durante a segunda maior enchente da história de Rio Branco, além das famílias, a gestão municipal organizou um espaço para os animais, onde mais de 5000 animais de pequeno porte chegaram a ser acolhidos.

Hebert revelou que, com a retirada das famílias dos abrigos, mais de 90% dos animais já retornaram para suas residências. No entanto, o restante ainda aguarda seus donos e, em caso de abandono, poderão ser colocados para adoção. Segundo ele, se os animais forem abandonados, as pessoas podem ser responsabilizadas judicialmente. “Desde o dia 27 até hoje, hospedamos 523 animais e, atualmente, temos 45 animais, entre cães e gatos, esperando para voltar para casa. Como mencionei, este ano tivemos uma discussão com o Ministério Público sobre as condições do nosso abrigo, e também foi estabelecida a necessidade de um protocolo de retorno para casa. As famílias que não buscarem seus animais e os abandonarem serão penalizadas”, comentou.

O abandono de animais faz parte da Lei de Crimes Ambientais e quem comete a infração pode ser de 2 a 5 anos de prisão. Ele explica que as fichas dos animais serão entregues ao Ministério Público para que as medidas cabíveis sejam tomadas, após análise das causas do possível abandono dos animais. “O Ministério Público vai analisar a ficha da pessoa e acionará judicialmente para entender o motivo pelo qual o animal não foi resgatado. Conforme a decisão, a pessoa pode ser indiciada. Portanto, a preocupação com o cuidado dos animais este ano é muito séria e específica. Os animais já estão voltando para casa, temos 45 animais e estamos entrando em contato com todos”, declarou.

Hebert enfatizou que, para facilitar o processo e por determinação do prefeito Tião Bocalom, o departamento de Zoonoses está levando os animais até as residências das pessoas que preencheram as fichas corretamente. Em caso de abandono confirmado, os animais serão acolhidos no Centro de Zoonoses.

“Eu acredito que até sábado conseguiremos retornar 100% dos animais. Estamos ligando para as famílias e conversando com elas para entender e organizar a logística necessária. Assim, a prefeitura municipal de Rio Branco está muito empenhada nessa questão e estamos fazendo tudo para que o animalzinho volte para sua família. Caso algum animal não retorne para sua família, ele será acolhido aqui no departamento de zoonoses, onde receberá tratamento dos veterinários e manutenção alimentar pelo tempo necessário até que uma nova família o adote e ele tenha um novo lar. Estamos empenhados no bem-estar dos nossos animais”, concluiu.