Provas para o concurso público para servidores efetivos do TJAC serão aplicadas neste domingo

As provas para o concurso efetivo de servidoras e servidores do Tribunal de Justiça do Acre (TJACserão aplicadas neste domingo, 24. Os locais de realização das provas estão disponíveis aos candidatos no endereço eletrônico www.institutoverbena.ufg.br.

O concurso disponibiliza 91 vagas e mais de 1.460 cadastro de reserva para cargos de nível médio (técnico judiciário) e de nível superior (analista judiciário), em diversas áreas do conhecimento, com lotações distribuídas entre 18 comarcas do Estado e nas unidades administrativas do TJAC.

Pela parte da manhã serão aplicadas as provas para os candidatos para os cargos de nível médio, com fechamento dos portões previsto para às 8h, horário local. Já no período da tarde serão aplicadas as provas para candidatos de cargos de nível superior com previsão de fechamento dos portões às 15h também horário local.

O concurso é regido pelo Edital n.°01/2024, publicado no Diário da Justiça Eletrônico, edição n.°7.462, da sexta-feira, 19 de janeiro, e prevê vagas e cadastro de reserva para cargos de nível médio e superior. Para nível médio é o cargo de técnico Judiciário nas áreas de: agente de Polícia Judicial; técnico em Microinformática; técnico Judiciário; técnico em Segurança do Trabalho.

Na área de Informática será o cargo de analista Judiciário, nas funções: analista de Banco de Dados; analista de Ciência de Dados, analista de Infraestrutura de TI; analista de Redes de Computadores; analista de Monitoramento de TI; analista de Negócios de TI; analista de Projetos de TI; analista de Segurança da Informação; analista de Sistemas; analista de Suporte; e web Designer.

Além disso outras áreas para nível superior estão contempladas no edital: Administrador; Arquiteto; Arquivista; Comunicação Social; Contador; Direito (área administrativa e judicial); Economista; Educador Físico; Enfermeiro; Engenheiro Civil; Engenheiro Eletricista; Engenheiro Mecânico; Estatístico; Fisioterapeuta; Médico; Odontólogo; Pedagogo; Psicólogo; Serviço Social; e Oficial de Justiça.

Os locais de atuação estão distribuídos entre as 18 comarcas do Estado e também nas unidades administrativas da TJAC em: Rio Branco, Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Porto Acre, Rodrigues Alves, Senador Guiomard, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri.