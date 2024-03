Pré-Enem Legal inicia atividades nesta sexta com aulão online

O Pré-Enem Legal programa do governo do Estado do Acre que oferece curso preparatório gratuito para o Exame Nacional do Ensino Médio a alunos da terceira série do ensino médio da rede estadual e comunidade inicia as atividades de 2024 com um aulão online neste sexta, 15, transmitido ao vivo pelo canal Youtube.com/@educacaodoacre.

O tema é Super Liga Pré-Enem Legal. A programação se inicia às 9h, com aulas de Redação, e vai até as 11h30, com Ciências Humanas. Após uma pausa para o almoço, a transmissão recomeça às 14h, com Ciências da Natureza, e vai até as 16h20 com Matemática.

Diversas escolas da capital e do interior do estado já se preparam e mobilizam os alunos para acompanhar a transmissão ao vivo, diretamente do espaço escolar.

De acordo com a coordenadora do programa e chefe da Divisão de Ensino da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), Danielly Matos, a novidade deste ano é que as aulas da terceira série do ensino médio de toda a rede estadual serão enriquecidas com sequências didáticas especialmente elaboradas pela equipe do Pré-Enem Legal.

O foco são as áreas de Língua Portuguesa, Matemática e Pós-Médio. Nestas sequências haverá a sugestão da exibição das videoaulas direcionadas ao exame, gravadas pelos professores do programa. A estratégia é que os professores da sala de aula atuem como mediadores dos conteúdos disponibilizados pela SEE.

“A estratégia deste ano do Pré-Enem Legal é uma aposta da SEE para que os estudantes da nossa rede tenham um desempenho ainda melhor no exame, abrindo portas para ensino superior e equalizando as oportunidades educacionais”, pondera Matos.

Além disso, em abril os aulões itinerantes começam a percorrer as escolas de todo o estado, e há a previsão do lançamento de um guia temático sobre as provas do Enem para os estudantes, bem como a realização de oficinas e plantões pedagógicos direcionados aos professores que atuam na sala de aula.