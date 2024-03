Ponte Metálica pode voltar a ser fechada ao tráfego caso enchente persista

O governador do Acre Gladson Cameli fez comunicados por meio de vídeo institucional divulgado na manhã deste domingo, 3, a respeito da situação que o estado enfrenta com as cheias deste ano.

Em 19 dos 22 municípios, onde foi decretada emergência de saúde, o governador diz que o estado está agindo. “Vamos agilizar a compra e distribuição de medicamentos em todo o estado”, disse.

Cameli também citou o adiamento das provas do concurso da Secretaria da Fazenda (Sefaz). “Não é justo com as pessoas fazer o concurso no meio dessa emergência”, frisou.

A respeito da Ponte Metálica, que foi reaberta ao tráfego recentemente, Gladson disse que ela poderá voltar a ser interditada, caso a enchente em Rio Branco persista. “E por segurança, peço a você que evite ir à Gameleira”, pediu.

Por fim, o governador recorreu à solidariedade dos acreanos, lembrando que, apesar dos esforços do governo, quem tiver o desejo de fazer doações pode fazer isso na Biblioteca Pública, como ponto de recebimento. “Você pode doar roupas, cestas básicas, roupas e produtos de higiene”, explicou.

O Acre enfrenta uma de suas maiores enchentes, na qual 19 municípios foram afetados por inundações, seja de rios ou igarapés. E já alcançou cota histórica de transbordamento em alguns municípios como Brasileia e Jordão que tiveram, respectivamente, 75% e 80% da cidade atingida pelas águas.

Veja o comunicado: