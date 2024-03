Rio Envira transborda em Feijó e deixa dezenas de desabrigados

Foto: imagem de rede social/reprodução

O Rio Envira, que banha o município de Feijó, está acima da cota de transbordo e atinge quatro bairros na cidade do interior do Acre. Segundo dados do Corpo de Bombeiros, as águas do manancial marcaram 13,18 metros neste domingo, 3. A cota de transbordo da região é 12 metros.

Segundo o comandante dos Bombeiros de Feijó, tenente Jailton Figueiredo, o nível do manancial subiu 28 centímetros em 24 horas. Ao todo, 62 pessoas foram atendidas pelas equipes dos bombeiros.

Entre os bairros atingidos pela enchente estão Aristides, Terminal, Hospital e Bela vista.

Ao todo, Feijó tem 51 pessoas desabrigadas e 21 desalojadas, ou seja, que foram levadas para casas de parentes. A cidade tem três abrigos públicos.

Por Agazeta do Acre.