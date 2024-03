Polícia Civil recupera motocicleta horas depois de ter sido roubada

Em uma resposta rápida e eficaz, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da equipe de investigação da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), recuperou uma motocicleta poucas horas após seu roubo. O incidente ocorreu no início da noite da última quinta-feira, 21, no bairro Conquista, quando a vítima foi abordada por dois suspeitos armados ao chegar em sua residência.

De acordo com o relato da vítima, os criminosos agiram rapidamente, ameaçando-a com uma arma de fogo antes de subtraírem o veículo. Diante da gravidade do ocorrido, a equipe de investigação da DCORE imediatamente iniciou os levantamentos para localizar e recuperar a moto roubada.

Os agentes da PCAC conseguiram êxito na recuperação da motocicleta durante a noite, no bairro Xavier Maia. O veículo foi apreendido e será submetido a perícia pela Polícia Civil, visando à sua restituição à vítima.

As investigações continuam em andamento com o objetivo de identificar e capturar os assaltantes responsáveis pelo roubo. A rápida ação da Polícia Civil demonstra o comprometimento das autoridades em garantir a segurança da população e combater a criminalidade.

Por Assessoria/ PCAC