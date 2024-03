Patriotas tentam faturar com bonés de Jair Bolsonaro vendidos por R$ 50 em Rio Branco

Durante a primeira agenda de Jair Bolsonaro nesta sexta-feira, 22, no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), onde recebeu o título de cidadão rio-branquense pela Câmara Municipal, apoiadores decidiram aproveitar a solenidade para obter uma renda extra, vendendo bonés com o nome de Bolsonaro no semáforo da Avenida Ceará, em Rio Branco.

O mecânico Marcelo da Silva Lima, fã do ex-presidente, informou que os bonés estão sendo comercializados pelo valor de R$ 50. “Para os nossos apoiadores patriotas”, comentou.

No período da tarde, Bolsonaro participa da filiação do prefeito Tião Bocalom ao PL, na Praça da Revolução.