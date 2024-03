Janja será “madrinha” do submarino Tonelero, lançado por Lula e Macron

A primeira-dama do Brasil, a socióloga Janja Lula da Silva, será madrinha do submarino Tonelero. Em cerimônia na próxima quarta-feira (27/3), Janja vai batizar a embarcação, que marca a cooperação entre o país e a França. Os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Emmanuel Macron participarão da solenidade.

A cerimônia será sediada em Itaguaí, no Rio de Janeiro. Em um helicóptero, os chefes de Estado farão o trajeto entre o Forte da Copacabana, na capital fluminense, e o município, na manhã de quarta.

A expectativa é que Lula e Macron cheguem ao Rio ainda na terça-feira (26/3), após uma extensa agenda em Belém, no Pará.

Os compromissos no Rio de Janeiro marcam o eixo da defesa na visita do presidente francês. O mandatário europeu deverá debater com Lula o futuro do projeto de cooperação para a construção de submarinos, firmado pelas duas nações.

O Tonelero será o terceiro submarino desse acordo. São esperados mais dois.

Macron, na companhia de Lula, visitará Brasília na quinta-feira (28/3), e será recebido com honras no Palácio do Planalto e Itamaraty.

Por que Tonelero

O nome Tonelero tem relação com uma operação da Marinha Imperial durante a Guerra do Prata, entre 1851 e 1852. Nela, embarcações brasileiras atravessaram, sob ataque do Exército da Confederação Argentina, o Passo de Tonelero, levando tropas brasileiras à província de Entre Rios.