“Parece que Deus está castigando a gente”, diz moradora durante trabalho de limpeza na Base

FOTO: SÉRGIO VALE

Com o recuo das águas do Rio Acre, que baixou nos últimos dias e chegou a marca 16,02 metros na medição das 9 da manhã de hoje, as águas do manancial deixam um rastro de destruição e mau cheiro nas ruas, estabelecimentos e casas dos bairros afetados e por conta disso, a prefeitura de Rio Branco iniciou uma mega operação visando fazer a limpeza das áreas afetadas pela enchente na região do Segundo Distrito, mas especificamente no bairro da Base na manhã deste sábado, 9.

Nos últimos dias, a equipe já fez a limpeza no Calçadão da Gameleira, ponto histórico e turístico do estado do Acre, onde existem vários estabelecimentos comerciais. Para o serviço, há diversos homens e mulheres, caminhões pipas e máquinas, que trabalham na limpeza.

As máquinas, com jatos de água, tentam amenizar os danos deixados com a baixa das águas do manancial. O fotojornalista Sergio Vale esteve no local e conversou com uma moradora da região, identificada como Dona Lúcia, que revelou que o momento pós-enchente é muito doloroso. “É mais difícil porque temos que fazer muito esforço”, contou.

A moradora, visivelmente abalada com a situação, ressaltou que as recentes enchentes têm deixado as pessoas da região desmotivadas a permanecer morando na área. “Todo ano agora acontece a mesma coisa, parece que Deus está castigando a gente mesmo”, afirmou, triste.

VÍDEO: