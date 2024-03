Jorge Viana solicita e MEC vai construir Instituto Federal de ensino no município de Feijó

Na última sexta-feira, 8, o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, revelou que esteve em audiência no Ministério da Educação e Cultura, com o Ministro Camilo Santana, onde solicitou a construção de um instituto federal no município de Feijó, interior do Acre.

O governo federal pretende inaugurar mais 100 campi dos institutos federais (IFs) no país até o final do atual mandato, em 2026, contudo, os detalhes do plano de expansão ainda estão sendo definidos pela gestão de Lula.

Segundo JV, o encontro intermediado pelo assessor do ministério, ex-deputado federal Leo de Brito, foi proveitoso. “Fui tratar de um pedido que já havíamos encaminhado anteriormente, mas agora chegou a hora de termos um Instituto Federal em Feijó. Entendemos que o município de Feijó, um dos mais importantes do Acre, também precisa ter um campus do Instituto Federal. Em vários municípios o Ifac está muito presente. O trabalho que a Reitora Rosana está fazendo com sua equipe é muito importante, junto com a colaboração dos nossos governos”, declarou.

Jorge fez questão ainda de mencionar a ampliação dos institutos federais no país, que chegou a 600 nas gestões de Lula e Dilma Rousseff. “Foi durante o governo do presidente @lulaoficial e da presidenta @dilmarousseff que os Institutos Federais cresceram no Brasil, saindo de pouco mais de 100 campus para mais de 600. Agora, o presidente vai anunciar novos 100 campus”, comemorou.

Viana encerrou dizendo que espera que o pleito solicitado ao Ministros seja atendido pelo governo federal. “Estes dias, telefonei para o Francimar lá em Feijó para verificar a situação da cidade. Ele me falou do sofrimento dos agricultores e do município todo, e eu mencionei essa possibilidade. Agora, quem sabe, na semana que vem, poderemos comemorar essa conquista. Estou com muita esperança de que, quando o presidente Lula anunciar os novos Institutos Federais, Feijó seja contemplada”, concluiu.