Para evitar confusão, seguranças abrem portas de evento na Maison Borges

Após um princípio de tumulto na porta de acesso ao Maison Borges, onde acontece um evento com a presença do ex-presidente da República Jair Bolsonaro, e a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, apoiadores do casal, foram liberados para a entrada no evento.

O acesso ao térreo, onde está o palco, está isolado, já que todos os assentos estão ocupados. Os apoiadores remanescentes, então, ocupam o primeiro piso do buffet, e assistem ao evento apoiados no parapeito, ou por telões que transmitem o evento.

Cerca de mil pessoas estão no local para acompanhar o evento do PL Mulher, do Partido Liberal, e a filiação do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, ao partido.