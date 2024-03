Padres são sequestrados, mantidos refém em cárcere e têm veículos roubados no Acre

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública por meio da Grupo Especial de Segurança de Fronteira (Gefron) em cumprimento a operação Protetor da Fronteira e Divisas recuperou nesta quinta-feira, 21, uma caminhonete modelo S10, após sequestro e cárcere privado de três padres, em Senador Guiomard, interior do Acre.

A ação aconteceu quando um dos suspeitos seguia sozinho sentido Capixaba quando foi abordado no Posto de Fiscalização pela equipe do Gefron que fazia o patrulhamento na BR-317. Ao parar o veículo, a guarnição policial verificou que a placa do veículo estava em nome da Diocese de Rio Branco.

O assalto ocorreu na madrugada, quando os suspeitos invadiram a casa paroquial onde se encontravam os padres e roubaram uma caminhonete e um Fiat Argo. As vítimas foram encontradas com sinais de agressão e bastante abaladas, em uma área de mata, no Ramal do Sinteac. O suspeito relatou, ainda, que teve ajuda de dois comparsas.

Após perceberam a aproximação da polícia, os investigados abandonaram as vítimas e fugiram. Os padres foram liberados para registrarem Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia Civil do município. As buscas pelo veículo de passeio e pelos dois fugitivos continuam sendo feitas pelas forças de segurança do estado.

Em nota assinada pelo bispo Dom Joaquín Pertíñez, a Diocese de Rio Branco informou que os párocos estão em segurança e recebendo todo apoio da estrutura diocesana para lidar com as questões decorrentes da ocorrência policial.

Veja a nota da Diocese:

Em especial atenção ao fato decorrido quinta-feira (21/03) a DIOCESE DE RIO BRANCO se manifesta a toda população informando que os párocos vítimas de assalto na casa paroquial, se encontram em segurança e recebendo todo apoio da estrutura diocesana para as devidas tratativas da ocorrência policial em andamento.

É importante ressaltar o excelente trabalho dos agentes de segurança pública que de forma rápida e eficiente contiveram a ação dos meliantes, assegurando a proteção à vida das vítimas e restabelecendo os prejuízos materiais envolvidos na ação criminosa.

Nossa comunidade de fé se alegra com o desfecho sem vítimas de toda ocorrência e se coloca à disposição da sociedade e governo na busca de ações para promover a paz e o harmônico convívio social de todos, “tema da campanha da fraternidade 2024” peça fundamental do trabalho pastoral.

Agradecemos ao cuidado de todos que buscaram informações e nos colocamos a disposição para fazer pontes de informação oficial e coerente.

Diocese de Rio Branco

Bispo Dom Joaquín Pertíñez