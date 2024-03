Diocese de Rio Branco divulga programação da Semana Santa com o retorno do Alvorecer na Concha Acústica

A Catedral Nossa Senhora de Nazaré divulgou a programação da Semana Santa, período litúrgico da Igreja Católica, que terá início em Rio Branco no próximo sábado, 23, com a Missa da Bênção dos Ramos. A programação só termina no dia 31, com a tradicional celebração da Páscoa. A informação foi divulgada pelo padre Manoel Costa da Diocese de Rio Branco nesta quinta-feira, 21.

Diferente do ano passado, a igreja católica fará o retorno do Alvorecer da Ressurreição, que será realizado no domingo, 31, às 5 horas da manhã na Concha Acústica, no Parque da Maternidade. O evento volta a acontecer após o fim da pandemia da COVID-19, sendo que a última edição aconteceu em 2019.

Na quinta-feira Santa, 28, acontece a Celebração da Ceia do Senhor – a Missa do Lava Pés, às 20h30, com a Adoração ao Santíssimo. A programação encerra às 23 horas. Já na sexta-feira Santa, 29, às 15 horas, ocorre a Celebração da Paixão do Senhor e às 17 horas a Procissão Cristo Morto com a apresentação teatral TOTUS-TUUS na Concha Acústica, no Parque da Maternidade.

Programação Oficial 2024:

23 de Março – Sábado:

• 19h: Bênção dos Ramos e Santa Missa



• 06h: Bênção dos Ramos e Santa Missa



24 de Março – Domingo:



• 08h: Bênção dos Ramos e Santa Missa



• 17h: Bênção dos Ramos e Santa Missa



25 de Março – Segunda-Feira Santa:



• 15h às 17h: Confissões

• 18h: Terço Mariano



• 19h: Missa



• 08h às 11h30: Confissões



• 11h40: Terço da Divina Misericórdia



26 de Março – Terça-Feira Santa:



• 12h: Adoração ao Santíssimo



• 14h às 17h: Confissões



• 19h: Santa Missa



• 15h às 18h: Confissões



27 de Março – Quarta-Feira Santa:



• 19h: Missa Crismal (Bençãos dos óleos do Crisma, de Batismo e dos Enfermos)



• 08h às 11h30: Confissões



28 de Março – Quinta-Feira Santa:



• 14h30 às 17h: Confissões



• 19h: Celebração da Ceia do Senhor – Lava pés



• 20h30: Adoração ao Santíssimo (até 23h)



• 20h30 às 22h: Reitoria e Círculos ECC



• 22h às 23h: 2 Círculos Domiciliares