Oficializada autorização de recursos do Detran e Idaf para “cobrir” rombo do AcrePrevidência

Foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira, 6, lei que autoriza o governo do estado a usar o saldo financeiro de autarquias e das fundações públicas, como o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), para o pagamento de aposentadorias e pensões do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Acre (AcrePrevidência).

O rombo atual nas contas da previdência estadual é de quase R$ 1 bilhão, sendo R$ 80 milhões mensais em que o Estado usa recursos próprios para bancar as contas do AcrePrevidência.

O projeto assinado pelo governador Gladson Cameli e aprovado pelos parlamentares argumenta sobre à viabilização de alternativas sustentáveis e responsáveis para garantir o pagamento dos benefícios previdenciários aos servidores públicos estaduais diante do cenário econômico desafiador que o Estado vem enfrentando, com o objetivo de assegurar a continuidade dos compromissos assumidos com aqueles que dedicaram suas vidas ao serviço público.