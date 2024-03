Neymar vai comprar o Santos? Presidente do clube não descarta

Convidado do CNN Esportes S/A desta semana, Marcelo Teixeira, presidente do Santos, fez um balanço atual do clube, da possibilidade de virar SAF e de até Neymar comprar o Peixe.

“Neymar, qualquer outro (seria bem-vindo). Essa identidade dele ser do Santos, não vejo nenhum problema. Hoje, eu vejo de uma forma muito precoce. O meu dever e missão é fazer um trabalho de pavimentação da estrutura do Santos, que é o que estamos fazendo”, disse.

Ney em Alto Mar

No ano passado, durante o cruzeiro de fim de ano promovido por Neymar, o craque comentou, em tom descontraído, a possibilidade de comprar o Santos. “Vou comprar e vou te contratar. Deixa comigo”, disse o jogador para Negrete.

SAF

Atualmente o Santos possui uma dívida de R$ 700 milhões e disputará, pela primeira vez na história, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Ao ser perguntado da possibilidade do Peixe virar SAF, Marcelo Teixeira disse que agora não seria o momento, mas não descartou a transição no futuro.

“O Santos tem uma marca reconhecida mundialmente, mas um tanto arranhada nos últimos tempos. Não é o momento, mesmo que você tenha uma situação tão grave financeiramente, de você estar hoje tendo a única alternativa, tendo uma transformação no nosso estatuto possibilitando uma SAF”, concluiu.

CNN Esportes S/A

