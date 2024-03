Golpista se passa por Secretário de Defesa Civil e tenta aplicar golpe na Prefeitura de Brasileia

Como se não bastasse o momento triste que vive Brasileia com o cenário de destruição deixado na cidade após a alagação, pessoas mal intencionadas tentaram aplicar um golpe na prefeitura local se passando pelo Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil– Sedec, Wolnei Aparecido Wolff Barreiros.

Usando uma foto no perfil do gestor no perfil do WhatsApp, o golpista entrou em contato com a equipe técnica da prefeitura dizendo que chegaria um Hércules da FAB por Cobija na Bolívia Bolívia com água, cestas básicas e colchões para as famílias atingidas pela alagação em Brasileia.

Nas mensagens, pediam que a Prefeita Fernanda Hassem autorizasse o pagamento via pix para logística de transporte, o que não foi feito por que a equipe desconfiou que poderia ser uma tentativa de golpe e retornaram a ligação para o mesmo número, que não atendeu mais as chamadas e tirou do perfil a foto do Secretário Nacional de Defesa Civil.

O caso foi denunciado a PF que vai investigar.