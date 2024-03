Moradora da Base diz que moradores tem perdido móveis e portões por causa de brincadeiras no rio com lanchas e jetski

A empresária e moradora do bairro da Base, em Rio Branco, Isabel Dantas, fez um apelo em suas redes sociais neste sábado, 2, para que proprietários de lanchas e jetskis cessem com as exibições e brincadeiras nas margens do rio Acre, nas proximidades das residências. Segundo ela, as ondas formadas pelas passagens dos veículos tem causado prejuízos aos moradores.

“Quero fazer este apelo para que essas pessoas parem de andar nas margens do rio. Causa banzeiro, derruba móveis, muitas pessoas ainda não saíram de casa, colocaram suas coisas em andaimes. Essas ondas que vocês causam, entram nas casas, quebram andaimes, quebram portão. Por favor, nos ajudem!”, disse Isabel.

A empresária também cobrou a presença das autoridades no local para fiscalizar a movimentação dos veículos aquáticos. “A gente pede ajuda do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, todos os órgãos fiscalizadores pra gente ficar de olho”, concluiu.

Veja o vídeo: