Ludmilla canta com microfone de cabeça para baixo e gera discussão sobre playback; entenda

O cruzeiro da cantora Ludmilla acabou na última sexta-feira, 8, mas ainda tem dado o que falar. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a artista cantando com o microfone invertido. O registro foi feito por um fã e gerou discussões na web sobre um possível playback.

No X (antigo Twitter), um usuário publicou o momento. Nele, Ludmilla aparece cantando a música Sintomas de Prazer, do álbum Vilã. Ela canta e dança com a esposa Brunna Gonçalves, enquanto os fãs filmam. No entanto, muitos se atentaram para um detalhe: o microfone estava de cabeça para baixo.

Justamente por isso, os usuários começaram a questionar como Ludmilla estaria cantando ao vivo, se o microfone claramente não estava captando sua voz. “Achei que ela sempre cantasse ao vivo, mas pelo visto não”, escreveu um internauta, acompanhado de outros com a mesma opinião.

A dona do vídeo logo tratou de defender a carioca. Segundo ela, a ‘gafe’, na verdade, teria sido proposital. “Para quem não sabe, é a DJ Ludbrisa”, escreveu. Ludbrisa é um alter ego da cantora. Geralmente após os shows do projeto Numanice, Ludmilla assume o comando como DJ e toca de tudo: funk, eletrônica, pagode, entre outros.

Os fãs, então, argumentaram que a artista realmente não canta ao vivo durante a apresentação como Ludbrisa. A esposa de Ludmilla, Brunna Gonçalves, chegou a repostar o vídeo no X, e comentou os questionamentos sobre um possível playback: “Ai que preguiça ter que ficar explicando brincadeira”, escreveu.

Navio Numanice esgotou cabines

A estreia da Ludmilla em alto mar contou com cinco horas ininterruptas de seu show no Navio Numanice na semana passada. A embarcação saiu do Porto de Santos com todas as cabines esgotadas. A bordo do MSC Preziosa, os fãs da cantora puderam curtir ainda os shows de nomes como Belo, Filipe Ret e Gloria Groove.

Apesar do sucesso do evento, um suposto caso de agressão também chamou atenção nas redes sociais. Um passageiro afirma ter sido esfaqueado durante um jantar no Navio Numanice. De acordo com relatos obtidos com exclusividade pelo Terra, o suspeito não chegou a ser identificado. O ataque teria acontecido na noite de quarta-feira, 6, durante um jantar.

Segundo uma testemunha, um homem, que apresentava sinais de embriaguez, atacou outro passageiro com uma faca. Luana Andrade, namorada do passageiro que teria sido esfaqueado, chegou a dar detalhes de como ocorreu o ataque.

Fonte: Terra