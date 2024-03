6 curiosidades sobre o Pato Donald, que completará 90 anos em junho deste ano

Em junho deste ano, o Pato Donald, completará 90 anos desde a sua primeira aparição oficial no curta-metragem “A Galinha Esperta” (“The Wise Little Hen”), lançado em 1934.

Além de ser considerado o fiel escudeiro de Mickey Mouse, o amado personagem da Disney é conhecido por seu humor peculiar, sua pouca paciência e seu jeito de falar.

Para comemorar o nonagésimo aniversário dessa figura emblemática, a CNN separou uma lista com seis curiosidades sobre o personagem. Vale mencionar que as informações foram baseadas em informações oficiais da Disney. Confira:

Origem do personagem

O Pato Donald, que na verdade se chama Donald Fauntleroy Duck, foi criado no início dos anos 30, quando Walt Disney ouviu o dublador Clarence Nash fazendo vozes de animais no rádio. Ouvindo o que seria a voz de Donald, Walt exclamou: “Esse é o nosso pato falante!”.

Foi o próprio Nash quem dublou Donald até seu falecimento, em 1985. Mais tarde, o animador Tony Anselmo (treinado por Clarence Nash) emprestou sua voz ao personagem.

Vários aniversários?

Apesar de comemorar seu aniversário oficialmente no dia 9 de junho, o personagem também pode ser celebrado em qualquer sexta-feira 13, uma tradição que começou graças a sua constante má sorte.

Celebridade com direito a estrela na Calçada da Fama

É isso mesmo que você leu. O Donald Duck, ou Pato Donald, como é conhecido no Brasil, possui sua própria estrela na Calçada da Fama, em Hollywood.

A cerimônia foi realizada há quase 20 anos, em 08 de setembro de 2004 e segundo o portal oficial da Calçada, Donald foi oficialmente homenageado como o terceiro personagem de desenho animado mais popular de todos os tempos, ficando atrás somente do Pernalonga e do Mickey Mouse.

Emblemático também nos quadrinhos

Fora das telas, Donald também se tornou uma grande personalidade através das HQs. Suas histórias fizeram grande sucesso em países do mundo inteiro, inclusive no Brasil – onde seu primeiro quadrinho foi lançado em 1938 no Suplemento Juvenil de Adolfo Aizen.

Mais tarde, em 1950, a revista “O Pato Donald” foi o marco inicial da Editora Abril e é o título de quadrinhos mais extenso no Brasil, mantendo-se em circulação sem interrupções até julho de 2018.

Personagem conhecido em curtas

O personagem também já participou de mais de 150 curtas animados, além de dezenas de programas e especiais de televisão, incluindo “A Casa do Mickey Mouse” e “Duck Tales – Os Caçadores de Aventuras”.

Entre seus filmes mais famosos estão “Alô Amigos!” (1942), “Os Três Cavaleiros” (1944) e “Fantasia” (1940), todos disponíveis no Disney+.

Queridinho no Brasil

Outra curiosidade que mostra a popularidade do personagem é que o primeiro produto licenciado da Disney no Brasil foi um livro do Donald, em 1943.