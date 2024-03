Jorge Viana anuncia vinda dos ministros dos Transportes e do MDA ao Acre

No Acre neste feriado da Semana Santa, o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, reuniu no sábado de aleluia, 30, com representantes de órgãos do governo federal para tratar de investimentos que serão feitos pelo governo Lula no estado.

Com o superintende do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no Acre, engenheiro civil Ricardo Araújo, o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, tratou de detalhes da vinda do ministro dos Transportes, Renan Filho, ao estado. Segundo Viana o ministro estará no Acre nos próximos dias, e vai à Brasiléia anunciar a retomada da obra do anel viário, que estava parada por suspeita de corrupção e foi recentemente repassada ao governo federal.

“Fazia tempo que a gente não via o governo federal trabalhando tanto na nossa terra como agora. Na vinda do ministro dos Transportes vamos anunciar a retomada da obra do anel viário de Brasiléia, que agora voltou a ser executada pelo governo federal, porque tava parada por suspeita de corrupção; mas vamos anunciar também investimentos para a melhoria da estrada daqui pra Cruzeiro do Sul, e investimentos da ordem de R$ 400 milhões só para fazer a manutenção e restauração da BR. Se Deus quiser, nós vamos anunciar para a partir de julho a reconstrução dessa estrada entre Sena Madureira ao Liberdade, são 400 quilômetros”, disse Jorge Viana.

Com o superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, Jorge Viana debateu a agenda com o ministro Paulo Teixeira, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, que fará anúncios de investimentos do governo Lula para fortalecer a agricultura familiar, a gestão de terras e a reforma agrária.

“Estamos executando muitas ações no INCRA buscando fortalecer a agricultura familiar, a gestão das terras, a reforma agrária. Batemos recorde de investimento em crédito e instalação, vamos criar de seis a oito projetos de assentamento este ano, estamos arrecadando cerca de 200 mil hectares, isso vai ser destinado para regularização fundiária, para criação de assentamento, para crédito. Estamos discutindo uma proposta de infraestrutura, entre tantas outras ações, para desenvolver nossa economia no estado, são ações que estão impactando diretamente a vida do pequeno produtor da agricultura familiar”, disse o superintendente do Incra.

Jorge Viana também anunciou a vinda de outros ministros ao Acre ainda no primeiro semestre para trazer investimentos importantes do governo Lula, como o ministro Wellington Dias, Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil, e Simone Tebet, Ministra do Planejamento e Orçamento, que deverão vir ao Acre até maio.